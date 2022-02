Inter in pole position per Davide Frattesi: Roma alla finestra

Una delle squadre più attive sul mercato in Italia durante la sessione invernale appena conclusasi è stata molto probabilmente l’Inter. Non solo trattative chiuse, ma anche intavolate e praticamente fatte per giugno. In particolare, i nerazzurri hanno negli ultimi giorni intensificato i contatti con il Sassuolo per due talenti neroverdi: Scamacca e Frattesi.

I due calciatori sono entrambi cresciuti nella primavera della Roma e stanno vivendo una stagione fantastica i Emilia Romagna. Le due trattative, completamente separate tra loro, presentano però situazioni diverse. Se da una parte il cartellino di Scamacca è al 100% del Sassuolo, dall’altra la Roma può vantare ben 30% sulla rivendita di Davide Frattesi.

Si tratta di un eventuale guadagno non indifferente. È per tale motivo che la Roma sta alla finestra, osservando l’affare con molto interesse e partecipazione. Ovviamente non è detto che le trattative si chiuderanno in maniera definitiva in estate, ma in caso di eventuale ufficialità il club giallorosso potrebbe comunque gioire in parte.

Certo, il rimpianto del club capitolino per aver perso due giocatori di alto livello come Frattesi e Scamacca è ben presente, ma comunque l’eventuale guadagno sulla rivendita del centrocampista neroverde appare come un buon premio di consolazione.

A confermare comunque la trattativa ben avviata tra Inter e Sassuolo per Frattesi vi è stato lo stesso dg Carnevali, che a proposito ha dichiarato: “L’Inter è stata una delle prime a muoversi per Scamacca e anche per Frattesi“.