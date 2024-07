Inter in pressing per Cabal

L’Inter sta cercando di fare un colpo per David Cabal dell’Hellas Verona quest’estate

Secondo quanto riportato da Marco Fallisi de La Gazzetta dello Sport, l’Inter punta a inviare presto un’offerta di circa 10 milioni di euro al Verona per David Cabal. L’internazionale colombiano è oggetto di interesse da parte dei nerazzurri, che lo possono schierare alternativamente da terzino sinistro o da centrale. Il giocatore piace a Simone Inzaghi per la sua mentalità offensiva ed è una soluzione pronta per sostituire l’infortunato Tajon Buchanan che sembra essere fuori fino a Natale.

Il 23enne si è fatto notare all’Atletico Nacional in Colombia giocando come centrale di sinistra e così è iniziata la sua carriera in Italia nel 2022.Per l’Inter dovrebbe essere un’operazione senza fronzoli, visto che al momento non sono stati individuati concorrenti. I dirigenti del club hanno anche riconosciuto Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, che sono disponibili come agenti liberi sul mercato.

Come raccontato da Sport Mediaset

I colleghi di Sport Mediaset hanno detto: “In casa Inter è Juan Cabal l’uomo scelto per puntellare la difesa e colmare il vuoto in rosa lasciato dall’infortunio di Buchanan. Dopo i primi contatti, i dirigenti nerazzurri stanno cercando di definire gli ultimi dettagli sull’operazione col giocatore e poi chiudere l’affare col Verona. A breve è in agenda un nuovo incontro con l’entourage del colombiano per fare il punto della situazione, presentare l’offerta definitiva sull’ingaggio e arrivare alla fumata bianca. Da un punto di vista economico, l’obiettivo dell’Inter è quello di completare il trasferimento con la formula del prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro”.