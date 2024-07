Inter in pressing su Mario Hermoso

L’Inter sta trattando con i rappresentanti del difensore Mario Hermoso e potrebbe offrire allo spagnolo un contratto triennale, secondo quanto riportato dal giornalista italiano Orazio Accomando

Secondo il giornalista italiano Orazio Accomando, i nerazzurri sono in vantaggio sul Napoli nella corsa al 29enne. Hermoso è certamente uno dei nomi più importanti ancora disponibili per un trasferimento a parametro zero quest’estate in Europa.

Il contratto del 29enne ex difensore dell’Espanyol con l’Atletico Madrid è scaduto alla fine del mese scorso e l’Inter, non è certo un segreto, per quanto riguarda i trasferimenti gratuiti di alto profilo si è sempre distinta. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno ingaggiato Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana e Marcus Thuram.

Continuano le trattative

Dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, dunque, arriveranno altri giocatori. I due sono arrivati in scadenza di contratto quest’estate rispettivamente con il Napoli e con il Porto, con l’Inter che ne ha approfittato. Non sorprende quindi che l’Inter sia interessata a fare il terzo colpo a zero con Hermoso.

I legami tra l’Inter e Hermoso ci sono stati da quando si è capito che sarebbe stato disponibile quest’estate e si sono poi placati. Ma, secondo quanto riferito, l’interesse dell’Inter per Hermoso è riemerso negli ultimi giorni. Il motivo per cui l’Inter considera Hermoso un obiettivo ancora una volta è l’infortunio del terzino Tajon Buchanan. Il canadese salterà diversi mesi dopo aver subito la frattura della tibia. Con Buchanan fuori, l’Inter prevede che Carlos Augusto giocherà principalmente come terzino nella prossima stagione. Questo significa che l’Inter vuole acquistare un difensore che possa giocare a sinistra della difesa.