Inter, in Spagna ne sono già certi: il Real Madrid ha scelto Skriniar per il dopo Ramos

Milan Skriniar entra ufficialmente nella rosa degli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione. Ancora diversi sono i candidati sul taccuino di Zidane pronti ad approdare in Spagna per il delicato ruolo di centrale difensivo delle merengues. Lo sloveno, tuttavia, sembra dagli addetti ai lavori quello con le possibilità più alte di sostituire il pilastro Sergio Ramos tra i blancos.

L’indiscrezione arriva direttamente dai quotidiani iberici che ormai indicano in Skriniar il profilo perfetto per il Real Madrid. L’Inter dovrà dunque stare attenta a possibili e repentini assalti allo slovacco già nella prossima finestra di mercato, oppure valutare pacificamente l’addio, chiaramente a fronte di un’offerta cospicua.

Dalla sede di Viale della Liberazione nessuno vuole commentare il rumor rilanciato dal quotidiano “Sport” ma sanno che a breve bisognerà scegliere una direzione e puntare su quella. In caso di addio Marotta e soci non si faranno certo impietosire e cercheranno di guadagnare quanto più possibile dall’operazione. Impossibile capire già da ora le cifre dell’affare ma sarà difficile che Skriniar lasci l’Inter per meno di 75/80 milioni di euro.

Nel caso si voglia spegnere sul nascere la trattativa allora bisognerà ridiscutere con l’entourage del giocatore un contratto firmato soltanto pochi mesi fa. Il ritocco all’insù dovrebbe comunque essere sensibile.

Dal canto suo il Real Madrid spera di affascinare l’ex Sampdoria con il proprio allure e i milioni che garantirebbe come stipendio. La volontà è quella di portare subito il ragazzo in Spagna per un anno di “apprendistato” proprio al fianco del mentore Ramos, per poi succedergli come ruolo e come anima della squadra. In ogni caso dovrà essere l’Inter a pronunciarsi in merito. Attualmente Skriniar ha un contratto blindato fino a giugno 2023. Per vederlo via da Milano serviranno argomenti più che convincenti.