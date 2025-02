Inter in vantaggio contro la Fiorentina, Marelli: “La palla era uscita almeno di 25 centimetri”

Si sta disputando in questi minuti, allo stadio San Siro, la partita tra Inter e Fiorentina. I padroni di casa sono passati in vantaggio per via di un corner che non avrebbe dovuto mai esserci. Il difensore italiano, Bastoni, recupera infatti un pallone che era uscito fuori dal campo.

Dal successivo calcio d’angolo è arrivata la rete di Lautaro Martinez, il quale ha portato in vantaggio i nerazzurri con il successivo calcio d’angolo portandosi momentaneamente a -1 dal Napoli capolista.

Anche l’inviato di DAZN ed ex arbitro, Luca Marelli, è rimasto spiazzato da quanto successo davanti alle telecamere: “La palla era uscita in maniera netta, almeno di 25 centimetri”, ha dichiarato l’analista mentre si disputava la diretta di Inter-Fiorentina.

INTER-FIORENTINA DECISIVA PER LA LOTTA SCUDETTO CON LA SSC NAPOLI COINVOLTA: IL PRIMO TEMPO DI CONCLUDE IN PAREGGIO GRAZIE AL GOL, SU RIGORE, DEGLI OSPITI

La partita tra Inter e Fiorentina è fondamentale per lotta Scudetto che vede coinvolti i nerazzurri e il Napoli di Antonio Conte che, dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese, rischia di farsi avvicinare dalla squadra di Inzaghi.