Inter, infortunio Lukaku: rientro vicino, contro il Barcellona ci sarà, ma…

Doveva essere un ritorno di fiamma: quello di Romelu Lukaku, che dopo aver lasciato il Chelsea è ritornato all’Inter, dove giocato le migliori stagioni della sua carriera. Ad oggi il belga non ha dato l’apporto sperato, dovuto principalmente al lungo infortunio che lo sta tenendo lontano dai box per più di un mese.

All’attivo si contano solo due presenze: una contro il Lecce, in cui è stato subito decisivo grazie ad una sua rete, l’altra contro alla Lazio, una prova decisamente più in colore. Subito dopo il match contro i biancocelesti, gli esami avevano rilevato una distrazione ai flessori della coscia sinistra.

I tempi di recupero iniziali non erano lunghi: solamente tre settimane di stop. Il tutto però, si è prolungato per oltre un mese, come sopracitato. Infatti ha saltato anche la partita di oggi contro il Sassuolo, non essendo nemmeno in panchina. Fortunatamente l’Inter e Lukaku sembrano intravedere la luce in fondo al tunnel.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, negli allenamenti di ieri il belga ha svolto lavoro personalizzato, accelerando sul recupero: per questo motivo potrebbe esserci per la sfida al Camp Nou contro il Barcellona. Si procederà sempre con il massimo della cautela, per evitare brutte ricadute e anche in vista del Mondiale, che ormai è sempre più vicino, riferisce il telegiornale sportivo.

Un recupero che potrà essere importantissimo per i neroazzurri, visto che la squadra di Inzaghi sta caricando in questo periodo: Lautaro non segna più, Correa con i suoi soliti alti e bassi, mentre Dzeko non ha più i 90 minuti nelle gambe, vista anche la sua età avanzata.