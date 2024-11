Inter, infortunio per Alessandro Bastoni contro il Venezia: a rischio le prossime sfide con Arsenal e Napoli

Durante il posticipo contro il Venezia, l’Inter ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha colpito Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato sostituito al 70° minuto da Simone Inzaghi a causa di un problema alla gamba, causato da un contrasto con Oristanio.

Salta il Napoli?

Nelle prossime ore Bastoni sarà sottoposto a esami per valutare l’entità dell’infortunio e accertare la presenza di eventuali danni muscolari, oltre a stimare i tempi di recupero.

La sua disponibilità per le prossime partite chiave dell’Inter, contro l’Arsenal in Champions League e il Napoli in campionato, è dunque in dubbio.

Nell’intervista a Inter TV dopo Inter-Venezia, Inzaghi ha detto: “La squadra fisicamente sta bene. Oggi abbiamo rimesso dentro Hakan Calhanoglu, dobbiamo recuperare solo Francesco Acerbi. Rimane fuori Carlos Augusto.

Bastoni ha avuto un accenno di crampi, speriamo di portare più giocatori possibili a disposizione nelle prossime partite”. Tutto si capirà meglio con i risultati delle visite mediche.