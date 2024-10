Inter, insidia dall’Inghilterra: il Tottenham vuole Bisseck

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Tottenham è interessato al difensore dell’Inter di Milano e potrebbe addirittura offrire uno scambio nell’ambito dell’accordo

Bisseck è arrivato in nerazzurro dal club danese Aarhus nel luglio del 2023 e, dopo essersi integrato lentamente nella squadra nella scorsa stagione, sta emergendo come un membro importante dell’undici titolare. Il difensore centrale, che può operare anche come terzino destro, ha giocato 75 minuti quando l’Inter ha trattenuto il Manchester City in un pareggio senza reti in Champions League il 18 settembre.

È questo tipo di prestazioni contro attaccanti di alto livello come Erling Haaland che hanno messo in guardia il Tottenham sulle capacità di Bisseck. Il Tottenham, a quanto pare, lancerà un’offerta per il 23enne la prossima estate. Gli Spurs dovranno offrire grandi somme di denaro per convincere l’Inter a cedere Bisseck, che è uno dei migliori giovani talenti della squadra ed è molto apprezzato dal manager Simone Inzaghi.

Dragusin può salutare gli spurs

Dragusin è arrivato agli Spurs a gennaio, quando la squadra inglese ha pagato 30 milioni di euro al Genoa per la sua firma. Tuttavia, il difensore centrale è stato costretto ad accomodarsi in panchina quando la coppia difensiva Micky van de Ven e Cristian Romero si è ritrovata a prendere forma. Dragusin potrebbe tornare in Serie A, dove probabilmente partirebbe più spesso da titolare viste le sue possiblità. L’Inter conosce le capacità del rumeno dopo averlo affrontato ai tempi del Genoa, ma un suo trasferimento in Italia farebbe comunque storcere il naso.

Ange Postecoglou ha autorizzato l’arrivo di Dragusin solo all’inizio dell’anno e gli Spurs devono quindi concedergli più tempo per adattarsi al gioco inglese e cercare di affermarsi come giocatore chiave. Secondo quanto riportato di recente dalla stampa inglese, Dragusin vorrebbe rimanere al Tottenham Hotspur Stadium oltre la finestra di trasferimento di gennaio, nonostante le voci che lo collegano a una partenza invernale.