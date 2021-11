Inter, Insigne può arrivare a costo zero. Marotta: “Monitoriamo situazione in prospettiva”

Il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del futuro societario ed anche di mercato. Tra i vari spunti, anche il nome di Lorenzo Insigne, calciatore accostato ormai da mesi al club nerazzurro.

“Insigne? Siamo omogenei in ogni reparto, credo che a gennaio non faremo niente anche se monitoriamo la situazione in prospettiva“.

“Il futuro dell’Inter sarà di sicuro con Suning, ci sarà un modello di sostenibilità direi interna. L’obiettivo non è dispensare illusioni, ma garantire l’ambizione del nostro club“.

Dalle parole di Marotta è chiaro che a gennaio l’Inter non acquisterà l’attaccante del Napoli, il quale potrebbe arrivare in nerazzurro solo a giugno, ma a costo zero.

Tra Insigne e il Napoli, il rapporto d’amore potrebbe concludersi nel 2022. Difficilmente tra ADL e il calciatore si troverà un accordo sul contratto, con il presidente che non ha la minima intenzione di arrivare alle pretese del giocatore.