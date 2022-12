Inter, interesse per una sorpresa del Mondiale

Il Marocco in questo Mondiale è stata la squadra-rivelazione. Prima nel girone davanti a Croazia e Belgio, eliminate Spagna e Portogallo, ed infine è stata la prima squadra del Continente africano ad approdare alle semifinali di una Coppa del Mondo. Nonostante la sconfitta contro la Croazia nella finalina per il 3° e 4° posto, i nordafricani sono stati accolti calorosamente dal loro popolo nella capitale Rabat.

Tra i fautori di questa grande impresa potremmo citare diversi nomi: dai più blasonati come Hakimi e Ziyech, al portiere Bonou o il centrocampista della Fiorentina Ambarabat, fino ad arrivare al c.t. Regragui. Infine non sono mancate le sorprese: il 28enne Boufal o il giovane emergente Ounahi.

Proprio quest’ultimo ha impressionato anche Luis Enrique, nella sfida contro la sua Spagna, definendolo un “giocatore fantastico”. Ecco perché non è un caso che molti club, tra cui anche tanti italiani, sono interessati al calciatore.

Ounahi è calciatore classe 2000, quindi 22 anni, che gioca in Ligue 1 all’Angers. Il marrocchino è un centrocampista offensivo. Dal fisico leggero e longilineo, si contraddistingue per un eccezionale resistenza nei 90 minuti, grande reattività, inoltre nel suo bagaglio tecnico possiede un ottimo controllo palla, e un dribbling fatto di finte di corpo. Può essere impiegato sia come regista che trequartista, ma il suo ruolo ideale è quello di mezzala.

Un profilo che farebbe molto comodo anche all’Inter, il quale si è messa già a lavoro per studiare alcune possibili soluzioni per arrivare al calciatore: “Tutti lo vogliono e l’Angers ha aperto all’addio, ma cosa sta chiedendo il club francese? Innanzitutto una valutazione importante, che superi i 20 milioni che aveva prima del Mondiale. Inoltre, come confermato ieri dal presidente Said Chabane c’è la necessità di trattenerlo in rosa almeno fino a fine stagione: “Abbiamo offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma restando all’Angers fino al termine della stagione”. Difficile che i nostri club acconsentano a spendere oggi per avere il giocatore a disposizione domani, ma per Ounahi servirà muoversi in fretta”, si legge sul sito calciomercato.it.