Inter, intesa vicino per Thuram

Molto probabilmente Correa a fine anno lascerà l’Inter a fine anno. Il tucu non è mai entrato nella dimensione nerazzurra, causa i continui infortuni e la sua discontinuità. La dirigenza interista avrà bisogno di un ulteriore rinforzo offensivo, possibilmente un calciatore che salti l’uomo, visto che nell’organico non ci sono calciatori con queste caratteristiche.

Da tempo si parla del talentuoso francese Marcus Thuram, con l’Inter che vorrebbe sfruttare la sua scadenza di contratto per questa estate per accaparrarselo.

Si è parlato di un possibile arrivo a Milano del francese già a gennaio – a fronte di un indennizzo minimo al Borussia Monchengladbach – ma il figlio d’arte ha deciso di concludere l’avventura con il club tedesco salvo poi andare via a giugno da parametro zero, per poter scegliere al meglio la destinazione più gradita.

“Nel corso dell’inizio di questa stagione, fra ottobre, novembre e anche nel corso dei Mondiali di Qatar 2022 (persi in finale) l’Inter ha portato avanti una trattativa serrata per portarlo in Italia a parametro zero. L’intesa, sfruttando i vantaggi del decreto crescita, è anche stata tracciata con uno stipendio che va a toccare i 10 milioni di euro lordi a cui aggiungere la parte dei bonus“, scrive calciomercato.com.

Ci sarebbe un altro vantaggio per l’Inter: il Bayern ha allentato la presa sul francese. I bavaresi, che pensano di rinnovare il contratto di Choupo-Moting, per il ruolo di centravanti hanno il sogno Harry Kane del Tottenham e, come prima alternativa, Kolo Mouani dell’Eintracht Francoforte.