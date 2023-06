Inter, Inzaghi chiede Lukaku. Ecco l’idea per arrivare al belga

L’addio di Dzeko ha velocizzato l’arrivo di Thuram, che dovrà arrivare il 1°luglio, quando si aprirà la finestra di calciomercato. Il francese rappresenterà un rinforzo molto importante, sia in termini di età che in termini di qualità: veloce e molto bravo nel saltare l’uomo, caratteristiche possedute da Correa, ma che non sta vivendo il suo miglior periodo di forma all’Inter.

Ora Inzaghi chiede anche il ritorno di Lukaku, per completare un reparto d’attacco di tutto rispetto. Il Chelsea non sembra propenso al prestito del giocatore, ma il club nerazzurro pensa di riuscire a trovare la formula giusta. Intanto il giocatore preme per una soluzione in brevi tempi.

“Inzaghi ne ha chiesto a gran voce la conferma, la società vuole provare ad accontentarlo anche adesso che le basi della trattativa con il Chelsea sono cambiate, rispetto all’idea del rinnovo del prestito iniziale. I Blues chiedono 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Ma la strada del prestito con riscatto condizionato nell’estate 2024 può essere percorsa, non è sbarrata. Perché in qualche modo, rinviare la cessione a titolo definitivo di 12 mesi può convenire anche al club londinese: tra un anno infatti il costo a bilancio di Lukaku scenderebbe dai 68 attuali a circa 45 e dunque diminuirebbe sensibilmente anche la potenziale minusvalenza del Chelsea”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.