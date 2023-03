Inter, Inzaghi crede ancora allo Scudetto: “Lavoriamo ogni giorno per quello”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita vinta dai nerazzurri contro il Lecce. Grazie alla vittoria, infatti, l’Inter si è portata a meno quindici dal Napoli, una distanza ampia ma che comunque fa ben sperare per il futuro e una possibile lotta Scudetto: “Si lavora quotidianamente per puntare alla vittoria finale“

“È giusto cercare sempre di migliorarsi analizzando le cose che non vanno. Il domani è lo Spezia che sarà un’altra partita molto impegnativa. C’è da prendere il meglio perché abbiamo ancora tantissime partite e tante competizioni in ballo. Dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione come abbiamo fatto stasera“.

“Il Napoli ha perso contro la Lazio, guardando il campionato noi potevamo fare di più. In questi 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime“. La differenza di punti tra Inter e Napoli è importante. Nonostante questo, Simone Inzaghi non vuole sventolare bandiera bianca fin quando non sarà la matematica a darne la certezza.