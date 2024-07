Inter, Inzaghi più vicino al rinnovo

Inzaghi sarebbe più vicino al prolungamento del contratto con l’Inter dopo l’ultimo incontro con la dirigenza

I dirigenti dell’Inter hanno incontrato lunedì mattina l’agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, e le due parti sono vicine a trovare un accordo sul prolungamento del contratto dell’allenatore, come riportato Sky Sport Italia.

Inzaghi è vicino a firmare il prolungamento del contratto con i campioni in carica della Serie A dell’Inter dopo un incontro tra il suo rappresentante Tinti e i dirigenti del club nerazzurro. Secondo Gianluca Di Marzio, il summit si è svolto lunedì mattina e le due parti sono ormai vicine a raggiungere un accordo completo su ingaggio e durata del nuovo contratto.

Vicino all’annuncio

Secondo quanto riportato in precedenza da Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter e l’agente di Inzaghi avrebbero discusso la durata del nuovo contratto del tecnico italiano. Finora Inzaghi ha firmato un prolungamento del contratto di un anno con l’Inter alla fine di ogni stagione. Questa volta, però, potrebbe essere totalmente differente la situazione.

Questa volta potrebbe mettere nero su bianco un contratto biennale o un anno con opzione per un’altra stagione. Attualmente il contratto di Inzaghi con la squadra nerazzurra scade nel giugno 2025. Per ora, però, il tecnico ex Lazio sembra intenzionato a restare a Milano e non andare via. La volontà sembra essere continuare con i meneghini e provare a continuare a vincere in Italia, alzando magari l’asticella oltre i confini dello stivale. La prossima stagione non è ancora iniziata, ma ci si aspetta tanto dai nerazzurri.