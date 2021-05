Inter, Junior Firpo in uscita dal Barcellona: Marotta pronto al colpo, ma occhio al Milan

Schedato ormai due anni fa come sostituto di Jordi Alba, Junior Firpo non ha convinto al 100% il Barcellona. Con appena 17 partite giocate questa stagione (con 1 gol e 1 presenza), il giocatore non ha avuto continuità con nessuno dei suoi allenatori.

Il giocatore spagnolo di 24 anni è già da mesi uno dei candidati per lasciare il club spagnolo questa estate ed è un calciatore per il quale ci si aspetta di fare cassa sul mercato. Così negli ultimi giorni sono trapelate non poche informazioni relative al suo futuro.

Come sappiamo, l’Inter ha sicuramente bisogno di nuovi innesti in vista del doppio impegno Serie A/Champions, ma al contempo vorrebbe non spendere cifre esorbitanti, data la crisi economica da Covid.

Ebbene come riportato dal Mundo Deportivo, ad aver messo gli occhi su Firpo in maniera decisa sono le due grandi di Milano: Inter e Milan, che sarebbero le squadre disposte ad accoglierlo, anche attraverso cessioni con opzione di acquisto.

La difesa è sempre uno dei comparti in Serie A ad aver bisogno di ulteriori rinforzi, ed infatti in realtà non solo le milanesi, in Italia, lo avrebbero tenuto d’occhio. Tuttavia, Marotta avrebbe anticipato i tempi mettendosi già in contatto con il manager del calciatore.