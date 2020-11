Inter-Juventus, è derby per Depay ma occhio al pericolo proveniente dalla Catalogna

Inter e Juventus si sfidano sul mercato per arrivare alla punta dell’Olympic Lione, Memphis Depay. L’olandese con un deludente passato in Inghilterra è approdato alla corte di Rudi Garcia tre stagioni fa, migliorando il proprio rendimento di anno in anno e tornando a far risplendere il suo astro dopo anni di buio. Ora su di lui ci sarebbero puntati gli occhi delle due big italiane, pronte ad accaparrarselo dopo aver assistito al suo avvio di stagione al top.

Marotta e Paratici non se le manderanno a dire e si tuffano a capofitto sul ventiseienne dei Paesi Bassi. D’altronde le statistiche non mentono e catapultano Depay in vetta alla speciale classifica dei top scorer europei con 5 reti e 3 assist in nove match. Un rendimento mai neppure sfiorato col Manchester United che lo acquistò appena ventunenne dal PSV e con cui, dopo un avvio promettente, non riuscì mai a pieno a dimostrare le proprie doti.

In Francia il “tulipano” è rifiorito. Merito di un ambiente sicuramente meno stressante e un allenatore che pare avere al di là delle Alpi ritrovato il proprio tocco magico. Destino simile quello del giocatore e del suo coach, passati dall’essere biasimati a rappresentare una delle coppie di maggiore spicco del panorama continentale nel giro di qualche anno.

Per il giocatore sembra che stia montando una vera e propria bagarre per poterlo acquistare già a gennaio. Il Lione, dopo averlo soffiato allo United per appena 16 milioni, ha già fatto sapere che l’olandese non partirà a meno di offerte non inferiori ai 50 milioni di euro. Inter e Juventus per ora mantengono il profilo basso ma nel buio delle proprie stanze organizzano il colpo che sicuramente infiammerò il calciomercato invernale. I nerazzurri sperano di poter contare su Depay per ovviare alle cadute di rendimento del giovane Lautaro Martinez. La Vecchia Signora vorrebbe far rientrare l’olandese nel valzer di punte che vedrà Paulo Dybala salutare per nuovi lidi.

A complicare la situazione però potrebbe essere il Barcellona di Ronald Koeman segnalato da diverse testate spagnole sulle tracce del numero 10 del Lione. L’addio di Suarez, i già noti problemi di Griezmann nel calarsi nei panni dell’uomo-gol blaugrana e la rottura del menisco del baby talentino Ansu Fati hanno influito negativamente sul reparto avanzato dei catalani. L’arrivo di Depay potrebbe essere la giusta medicina per la crisi di risultato del club. Inter e Juve sono avvertite.