Inter-Juventus e la prova TV per Alessandro Bastoni: perché il calciatore interista può ritenersi ‘salvo’

Nel caos post Inter-Juventus, il vero terreno di scontro non è tanto l’episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, quanto ciò che consente, o vieta, il regolamento. Il tema centrale è la prova tv, spesso invocata dai tifosi come strumento risolutivo. In realtà il Codice di giustizia sportiva stabilisce confini molto precisi. Non ogni errore arbitrale può essere rivisto, anche quando le immagini sembrano evidenti.

Il regolamento individua infatti solo alcune condotte gravemente antisportive che autorizzano l’intervento del giudice sportivo. Tra queste rientrano la simulazione che porta a un rigore e quella che provoca un’espulsione diretta. Sono previste anche situazioni legate a reti segnate o impedite con un tocco di mano volontario. Tutto ciò che esce da queste categorie resta fuori dal raggio d’azione della revisione televisiva.

Nel caso discusso, la dinamica rientra nella fattispecie della doppia ammonizione, elemento decisivo dal punto di vista normativo. Poiché il regolamento parla esplicitamente di espulsione diretta, la prova tv non può essere applicata. Questo significa che il giudizio del campo, espresso dall’arbitro Federico La Penna, rimane intoccabile. Anche se il dibattito pubblico suggerisce il contrario, la norma non lascia margini interpretativi.

La ratio della regola è evitare un uso estensivo delle immagini che trasformerebbe ogni partita in un contenzioso postumo. La giustizia sportiva interviene solo quando l’episodio altera in modo evidente e tipizzato la gara. In assenza di quei presupposti, la decisione arbitrale diventa definitiva sul piano disciplinare. È un principio pensato per garantire certezza del diritto sportivo, anche a costo di lasciare irrisolte polemiche come questa.