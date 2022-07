Inter, Juventus e ora anche… Napoli! Le ultime su Milenkovic

Nikola Milenkovic è il difensore del momento, in ottica mercato. Juventus, Inter e Napoli si contendono il serbo della Fiorentina

Sembra essere, sempre più, un sicuro partente Nikola Milenkovic. Il calciatore serbo della Fiorentina sembra poter lasciare già in questa sessione di mercato, in virtù di un contratto in scadenza nel 2023.

La viola vorrebbe monetizzare – Barone e Commisso chiedono almeno 20 milioni – e le titubanze sul mercato difensivo delle big sembrano agevolare la cessione del serbo. Juventus, Inter e Napoli sarebbero pronte ad investire sul calciatore, che diverrebbe un grande colpo a poco prezzo per tutte e tre.

Le situazioni delle tre big

Sia Inter che Juventus sembrano pronte a cedere i loro pezzi pregiati. I bianconeri – salvo colpi di scena – faranno partire Matthijs De Ligt e cercano un difensore per sostituirlo. Vi sarà da colmare anche il vuoto lasciato da Chiellini, quindi un doppio colpo è auspicabile.

Bremer appare complicato, con Urbano Cairo che chiede circa 50 milioni di euro per lui. Il difensore brasiliano è cercato anche dall’Inter, che è vicina a cedere Milan Skriniar al Paris Saint Germain per circa 70 milioni di euro. Il Napoli naviga in una situazione ben differente. Koulibaly potrebbe finire ceduto, il Chelsea è in agguato, ma un difensore servirà in ogni caso.

Aurelio De Laurentiis sta provando in tutti i modi a rinnovare il difensore senegalese, arrivando anche ad offrire lo stesso stipendio percepito attualmente dall’africano. Milenkovic farebbe, dunque, comodo a tutte e tre. Per il momento sembrerebbe esserci l’Inter in vantaggio, dipenderà tutto da quando e se monetizzerà.