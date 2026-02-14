Inter-Juventus, errore dell’arbitro: Bastona simula e i bianconeri restano in dieci

L’episodio che ha acceso le polemiche durante il big match tra Inter e Juventus allo Stadio Giuseppe Meazza rischia di lasciare strascichi ben oltre il novantesimo minuto. Una decisione arbitrale contestatissima ha infatti cambiato l’inerzia emotiva della gara, scatenando la furia dei bianconeri e dividendo tifosi e opinionisti.

Tutto nasce da un contrasto in area che coinvolge il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni e il centrale juventino Pierre Kalulu. Nella dinamica dell’azione, Bastoni va a terra dopo un contatto giudicato irregolare dal direttore di gara. La decisione è immediata e pesantissima: cartellino rosso per Kalulu.

Le immagini dei replay, però, hanno alimentato una lettura completamente diversa dell’episodio. Secondo molti osservatori, il contatto sarebbe stato minimo, con Bastoni che avrebbe accentuato — se non addirittura simulato — la caduta. Da qui la protesta juventina: invece dell’espulsione del difensore bianconero, sarebbe dovuta arrivare la seconda ammonizione per simulazione al giocatore interista, che avrebbe lasciato la propria squadra in inferiorità numerica.

L’espulsione ha inevitabilmente inciso sull’assetto tattico della Juventus, costretta a riorganizzarsi in dieci uomini per gran parte dell’incontro. In gare di questo livello, un episodio del genere può spostare equilibri, ritmi e scelte strategiche, aumentando la pressione su chi resta in campo.

Dal punto di vista psicologico, la decisione ha infiammato gli animi: i bianconeri hanno vissuto il provvedimento come un’ingiustizia, mentre i nerazzurri hanno cercato di sfruttare la superiorità numerica. Il risultato è stata una partita più nervosa, ricca di proteste e interruzioni.

Nel post-partita, il dibattito si è acceso immediatamente. Ex arbitri, commentatori e moviolisti hanno analizzato fotogramma per fotogramma l’azione, senza arrivare a un consenso unanime. C’è chi parla di contatto sufficiente a giustificare il fallo e chi, al contrario, ritiene che la simulazione fosse evidente.

Al centro della discussione c’è anche il tema dell’interpretazione arbitrale e dell’utilizzo della tecnologia: in partite di tale importanza, ogni decisione viene amplificata e può diventare simbolo di un presunto torto o favore.