Inter, Kolarov pronto a finire la carriera prima del dovuto? Lunedì il giorno chiave per la decisione

L’Inter del mister Simone Inzaghi è alle prese col il campionato, competizione in cui sta tentando il tutto per tutto per riaffermarsi come Campione d’Italia per la seconda volta consecutiva.

Nel frattempo, tuttavia, importante è anche capire la situazione di mercato di alcuni professinisti legati al club, sia per quanto concerne le operazioni in uscita, sia per quanto riguarda i rinnovi.

Nelle ultime settimane, nella fattispecie, si è parlato con insistenza della possibilità che Aleksandar Kolarov possa appendere gli scarpini al chiodo e interrompere anzitempo la stagione.

Kolarov, infatti, è arrivato praticamente a fine carriera al club nerazzurro, e dunque non è riuscito a convincere la dirigenza, ma anche sé stesso, comne avrebbe desiderato, e dunque starebbe pensando a quest’alternativa.

Il Corriere dello Sport, nel corso dell’edizione odierna, è sicuro che lunedì sia un giorno decisivo per le sue sorti. “Il serbo entro lunedì risolverà il suo contratto e probabilmente chiuderà la carriera”.