Inter, Kylian Mbappè in rotta con il Psg: Marotta pensa al colpaccio

Anche se mancano mesi all’inizio della prossima sessione di mercato, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per definire le prossime operazioni in entrata e in uscita, per far sì che la rosa risulti competitiva al 100% anche nella stagione che verrà.

Tra i capisaldi del reparto offensivo del mister Antonio Conte, come ben sappiamo, ci sono senza dubbio Lukaku e Lautaro, ed erano diverse le voci in questi giorni che vedevano Marotta alla ricerca di una riserva degna di sostituirli nel doppio impegno Champions-Serie A.

Tuttavia, quella spuntata nelle ultime ore è un’indiscrezione che vedrebbe una possibile entrata nel reparto offensivo, che tutto sarebbe tranne che una riserva, ma quel colpaccio che i tifosi si aspettano da tempo: Kylian Mbappé.

Il giocatore ha messo in ansia i tifosi del PSG e sta facendo sognare quelli delle big europee. Il transalpino, infatti, ha ammesso di non essere sicuro di voler restare a Parigi, e data la scadenza di contratto a giugno 2022, questo non fa certo presagire cose buone ai tifosi francesi.

Tuttavia nella corsa per il fenomeno il primo nome sulla lista è il Real Madrid: l’approdo di Mbappé nella capitale spagnola è dato a 4,00 dai bookmakers. Secondo questi ultimi sono invece lontanissime le formazioni italiane per i costi dell’operazione. La maggior indicata rimane la Juventus è quotata a 50; a 100, invece, le due formazioni milanesi, Inter e Milan.