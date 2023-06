Inter, la cessione di Correa è sempre più vicina. I sostituti…

Anche quest’anno Correa ha deluso le aspettative: solo 9 presenze in campionato, 1 goal e 2 assist. Tanto infortuni che ne hanno caraterizzato le poche presenze, ma anche lo scorso anno, nonostante le 26 apparizioni ha segnato solamente 3 volte e servito un assist. Numeri molto impietosi per il Tucu, che quest’anno si è consacrato come delusione interista, visto i quasi 30 milioni con cui è stato pagato.

Una cifra che risulta molto alta, considerando i problemi finanziari che affliggono l’Inter da alcuni anni a questa parte. Inoltre non c’è da dimenticarsi anche l’ingaggio importante che percepisce: 3,5 milioni di euro netti a stagione, 6,48 all’anno, metterlo alla porta porterebbe a un risparmio di oltre 30 milioni di euro. Per questo motivo, l’ex Lazio potrebbe salutare Milano e trasferirsi in un’altra squadra:

“Il Tucu sarà ceduto, ha fallito su tutti i fronti. Un’estate fa Inzaghi decise di puntare su di lui e di dire no a Dybala, ora l’addio non è in discussione. L’Inter cerca altro. Lo cercano in Germania”, spiega La Gazzetta dello Sport.

Lo stesso quotidiano rosa riferisce che la dirigenza nerazzura è già concentrata nell’acquisto di un sostituto del Tucu:

“Nell’Hertha gioca il belga Lukebakio, profilo seguito da tempo: costa 10 milioni, non poco. Come è stato seguito lo statunitense Balogun, di proprietà dell’Arsenal, quest’anno protagonista al Reims: è un’altra idea. L’attacco cambierà. L’Inter cerca altri gol, anche per dimenticare Istanbul”.