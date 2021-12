Inter, la dirigenza a caccia di giovani talenti: interesse per Arezo, ma è gara con l’Altetico Madrid

Marotta al lavoro anche per seguire Agustín Álvarez e Julián Álvarez

È ormai noto a tutti che l’Atlético de Madrid lavori stabilmente con la ferma intenzione di far decollare il progetto guidato da Diego Pablo Simeone. Infatti, la dirigenza non perde di vista quelle perle che prima o poi diventeranno professionisti di cui tenere conto.

Così, i colchoneros si troverebbero in pole position per prendere Matías Arezo (19 anni). Il giovane gioca per il River Plate a Montevideo, e ha già mostrato chiaramente le sue qualità da futuro fuoriclasse.



A tal proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, anche i nerazzurri sarebbero tra le possibili pretendenti dell’attaccante uruguaiano. La squadra lombarda, infatti, si è recata in Sudamerica per negoziare direttamente con i suoi agenti.

La squadra di Enrique Cerezo è ancora la favorita per l’acquisto di Arezo, anche se gli amministratori di Appiano Gentile non getteranno la spugna. Allo stesso modo, Marotta ha colto l’occasione per seguire Agustín Álvarez (20 anni, Peñarol) e Julián Álvarez (21 anni, River Plate).

Insomma, saranno mesi intensi per le prossime operazioni d mercato. “Stiamo monitorando tanti talenti, è normale”, ha ribadito Giuseppe Marotta, amministratore delegato della squadra di Milano.