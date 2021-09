Inter, la dirigenza già pensa a gennaio: l’obiettivo per l’attacco è Raspadori, ma occhio alla Juve

“L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza, prima della fine del mercato la richiesta del Sassuolo si aggirava intorno ai 25 milioni di euro ma i nerazzurri non avevano la disponibilità economica per affondare il colpo”, cita la Gazzetta dello Sport.

E’ il caso dell’Inter, da mesi interessata a Giacomo Raspadori , centravanti del Sassuolo classe 2000 che ha conquistato il mister Inzaghi. Marotta e Ausilio avrebbero un piano ben preciso per il giovane.

Il mercato è terminato da tre giorni, ma le dirigenze si stanno già mettendo all’opera per far sì che tutte le situazioni lasciate in sospeso, possano essere riprese e terminate in vista di gennaio.

“Il rischio è che già a gennaio il prezzo possa lievitare se Raspadori dovesse fare una stagione da protagonista col Sassuolo (e i presupposti ci sono tutti); non è escluso, però, che i nerazzurri riescano ad abbassare la parte cash da investire inserendo qualche giovane nell’affare. Il Sassuolo già si sfrega le mani pensando alla prossima plusvalenza in arrivo, l’Inter lo studia e valuta come muoversi a gennaio.

Ma intanto si mangia le mani. Sì, perché Raspadori sarebbe potuto andare in nerazzurro già a 14 anni: lo volevano Inter, Milan e Roma, lui chiuse la porta a tre big in un colpo solo. Era nelle giovanili del Sassuolo e stava bene lì, scuote la testa e tanti saluti. Oggi Marotta ci pensa davvero, Raspadori è cerchiato in rosso nella lista dell’Inter. A gennaio può partire l’assalto”.

Occhio anche all’interesse della Juventus, che segue l’attaccante in vista di un rimpiazzo di Cristiano Ronaldo, che a sorpresa ha lasciato Torino per andare al Manchester United. Chi la spunterà tra le due big?