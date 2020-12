Inter, la dirigenza non ha dubbi: con l’incasso di eventuali cessioni dritti su De Paul

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione di calciomercato, che aprirà i battenti il 4 gennaio, e la dirigenza nerazzurra è pronta come forse mai prima per mettere a segno i giusti innesti per far sì che la squadra resti competitiva fino alla fine della stagione.

Domani ci sarà probabilmente l’incontro decisivo tra il ds e Antonio Conte per pianificare le strategie di mercato, ma su queste ultime ci sono pochi dubbi: cedere Christian Eriksen e Radja Nainggolan per poter poi operare in entrata.

Come spiega Il Giorno, gli obiettivi di Marotta e Ausilio “Sono i giocatori grazie ai quali Conte spera di poter vedere in gruppo facce più in linea con la sua idea di calcio, attraverso uno scambio (se il Psg del futuro tecnico Pochettino accetterà di cedere Paredes per arrivare al danese) oppure reinvestendo quanto messo in tasca”.

Uno tra gli obiettivi più graditi da tempo, si sa, è Gomez, ma l’Atalanta ancora non si è decisa a fare un vero e proprio prezzo per il giocatore, nonostante la sua dichiarata voglia di andar via.

Nel frattempo un nome che piace molto è da sempre quello di De Paul, ma l’Udinese non è mai scesa sotto i 35 milioni di euro. Bisognerà dunque valutare l’andamento delle cessioni per vedere se l’affare sarà in grado di diventare alla portata delle tasche nerazzurre.