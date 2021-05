Inter, la dirigenza parla chiaro: “Mercato improntato su cessioni”. Il Psg punta tutto su Hakimi

I tifosi dell’Inter hanno avuto poco tempo per celebrare il titolo di Campioni d’Italia, dato che oramai da diverse settimane i dubbi sul futuro del tecnico hanno lasciato poco spazio alla serenità che dovrebbe esserci dopo la conquista di simili traguardi.

Ebbene come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo un ultimo incontro con la dirigenza, il tecnico italiano ha deciso di gettare la spugna. Il motivo è molto semplice. Come già accennato, Conte aveva grandi ambizioni, soprattutto europee, dopo la conquista del titolo.

Tuttavia, il piano del gruppo Suning è quello di ridurre i salari del 15-20%, nonché di assicurarsi la cessione di almeno un big per risanare le casse. Non c’è dubbio, dunque, che il mercato degli acquisti dell’Inter si concentrerà sulle partenze. Progetto molto differente da quello che aveva Conte in mente.

Una delle operazioni più probabili riguarda attualmente Achraf Hakimi. Arrivato a Milano nel 2020 dal Real Madrid, il marocchino ha sicuramente rappresentato un investimento redditizio, in quanto l’ex madridista è stato un vero e proprio successo in Serie A.

Sulla carta, Hakimi ha tutto per essere un obiettivo ideale per il PSG, che è alla ricerca di un laterale destro in tempi brevi, data la volontà di liberarsi di Thilo Kehrer, il cui contributo non è stato invece particolarmente redditizio.