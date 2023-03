Inter, la Gazzetta dello Sport fa scoppiare il “caso” Brozovic

Solo un anno fa il rinnovo del contratto di Brozovic: il prolungamento di 4 anni, con il giocatore che quindi rimarrà all’Inter fino a 34 anni in base al nuovo contratto. Con il nuovo contratto, Brozovic sta guadagnando circa 6,5 milioni di euro a stagione, rispetto ai 3,5 milioni di ingaggi del precedente accordo: il croato pesa sul bilancio nerazzurro circa 12 milioni di euro lordi legati allo stipendio. Insomma tutti numeri che confermano il desiderio della dirigenza nerazzura di far diventare l’ex Dinamo, una bandiera del club.

Sembrava una favola con lieto fine. Ed invece. In questo inizo di stagione cominia con i botti, 2 goal nelle prime 7 partite di Serie A, garantendo tempi di gioco ed equilibrio alla squadra di Inzaghi. Poi nel mese di ottobre subisce un lieve infortunio alla coscia, che lo dovrà tenere lontano dal campo per un mese. L’allenatore nerazzurra si reinventa così Calhanoglu regista, con ottimi risultati.

Il ritorno in campo con la sua Croazia, titolare inamovibile dalla prima partita con cui raggiungerà il 3°posto. Ma la sfortuna non sembra volerlo lasciare in questa stagione, visto che a gennaio avrà un uovo problema (questa volta al polpaccio), ed un altro mese fuori. Calhanoglu continua a dirigere il centrocampo nerazzurro, mentre Brozovic trova sempre meno spazio.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, questo potrebbe causare un addio a fine stagione dall’Inter per il croato, specificando i motivi: “Nonostante la vittoria contro il Lecce abbia rasserenato l’ambiente e permesso alla squadra di riconquistare il secondo posto in classifica, Marcelo Brozovic continua a essere un caso per l’Inter. Simone Inzaghi lo ha di nuovo escluso dalla formazione iniziale nella gara contro il Lecce e lo ha mandato in campo solo nella ripresa. A 20′ dalla fine, con il punteggio sul 2-0 a favore dei nerazzurri. Per il croato, che era stato titolare e tra i peggiori nel ko di Bologna, una bocciatura pesante. Pensava di essersi “ripreso” l’Inter grazie all’ottima prestazione nel match d’andata degli ottavi di Champions con il Porto, quando era subentrato a Mkhitaryan, e invece l’occasione non sfruttata al Dall’Ara lo ha costretto di nuovo in panchina per scelta tecnica. Una decisione inusuale durante la sua avventura interista, soprattutto dal 2017-18 in poi, ma alla quale si sta abituando in questa stagione per lui anomala. Probabilmente l’ultima prima della cessione entro il 30 giugno o comunque durante la prossima sessione estiva del mercato“.

“Brozovic in questo momento non è più il regista titolare: quel ruolo glielo ha soffiato Calhanoglu, con Mkhitaryan nel 2023 sempre titolare come mezzala. In più c’è Barella… Il croato per provare a riconquistare una maglia nella formazione iniziale dovrà ritrovare la condizione fisica perduta e soprattutto l’atteggiamento che aveva nei giorni d’oro. Alla Pinetina tanti, anche tra i compagni, lo vedono diverso dal passato, più cupo e meno sorridente. A Bologna, dove indossava la fascia da capitano, ha lasciato che a spiegare il ko e la brutta prestazione della squadra davanti alle telecamere fosse Lautaro. Non ci ha messo la faccia e la dirigenza lo ha notato. Con la società, complice anche la vicenda-fisioterapista, i rapporti sono peggiorati e, se arriverà un’offerta ritenuta congrua, sarà sacrificato. Meglio se entro il 30 giugno per sistemare il bilancio 2022-23. Prima però c’è una stagione da finire e la sensazione è che, per puntare al secondo posto in campionato, a far strada in Champions e a vincere la Coppa Italia, Inzaghi avrà bisogno del miglior Brozovic. Prima dei saluti a 8 anni e mezzo da quella prima volta, l’1 febbraio 2015 nella sconfitta per 3-1 sul campo del Sassuolo”, spiega Gazzetta,it.