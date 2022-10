Inter, la Gazzetta dello Sport: “Il Chelsea libera Lukaku: Inter, è tutto tuo”

Non è di certo il ritorno che si aspettavano i tifosi dell’Inter quello di Romelu Lukaku. Il belga è ritornato a Milano dopo appena un anno di Chelsea: la sua esperienza con i blues non è stato di certo indimenticabile, con soli 8 rete segnate in 26 presenze nel campionato inglese. Se poi aggiungiamo anche il rapporto non idilliaco con l’ex allenatore della squadra londinese, Tuchel, il Chelsea lo ha scaricato in un attimo all’Inter, in un’operazione quasi gratuita.

Come già detto inizialmente però, questo suo ritorno è stato segnato da un infortunio procuratosi dopo la seconda giornata di campionato: inizialmente doveva essere di breve durata il suo recupero, ma in realtà questo probelma lo ha tenuto fuori molto più a lungo del previsto. Ad oggi, Big room conta solamente due presenza ufficiali con la maglia neroazzurra e solamente una rete segnata.

Nonostante ciò, sembrano esserci buone notizie. La prima che è sempre più vicino il suo rientro, nonostante salterà anche la partita con la fiorentina. La seconda riguarda il futuro del belga. Ricordiamo che ufficialmente, la sua formula di trasferimento è un prestito oneroso fino a giugno sulla base di 8 milioni di euro più 3 di bonus. Ufficiosamente prevedeva anche una sorta di accordo informale per un prestito anche nella stagione 2023-2024, quindi una specie di prestito biennale, che però è vietato dalle nuove norme internazionali.

Ecco perchè arrivano buone notizie riguardo quest’ultima formula. La prima pagina della Gazzetta dello Sport scrive così: “Il Chelsea libera Lukaku. Inter, è tutto tuo. Non tornerà a Londra. Il club nerazzurro è pronto a rinnovare il prestito del belga e riscattarlo nel 2024”. Il quotidiano rosa spiega nel dettaglio questa situazione:

“La decisione definitiva verrà ufficialmente presa entro fine stagione, quando Inter e Chelsea si rivedranno per discutere il futuro dell’attaccante. Esiste già un gentlemen agreement per cui Lukaku resterà in nerazzurro anche per il 2023-24: niente di definitivo, ma i segnali che arrivano da Londra dicono che la nuova proprietà dei Blues non solo non ha interesse al momento a riprendersi l’attaccante, ma che potrebbe anche aprire una finestra nel nuovo accordo al ritorno definitivo del belga all’Inter”.