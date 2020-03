Inter, la Lega risponde alle accuse di Marotta: “Hanno rifiutato di giocare lunedì”

Le parole di Marotta in merito alla decisione di rinviare il big match tra Juventus e Inter in programma per la 26esima giornata di campionato non sono andate giù ai membri della Lega di Serie A. Lo sfogo è risultato essere più che altro una dura reprimenda verso l’organo direttivo del calcio nostrano reo, di poca flessibilità e autodeterminazione.

La dichiarazione di Marotta, inoltre, ha provocato l’indignazione generale che sopratutto sui social si è abbattuta contro la Lega al grido di “Campionato falsato“. Ashtag del genere sono fioriti e diventati trend topic per tutta la giornata di ieri. Aspettarsi una reazione da parte dei vertici dell’organismo posto sotto l’egida della FIGC era scontato. Reazione che è arrivata direttamente dalla bocca di Paolo Dal Pino, presidente dall’otto gennaio scorso.

Le sue parole confliggono con la versione di Marotta e quel che ne consegue è un senso di scetticismo che ammanta tutto di mistero su chi stia dicendo effettivamente la verità. “Venerdì l’ad De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato“, le parole di Dal Pino.

Insomma, chi sta dicendo il vero? E’ stata la Lega a negare ogni negoziato con i vertici dell’Inter oppure sono stati proprio i nerazzurri a negare ogni possibilità di trattativa? Impossibile venirne a capo ma i temi propri di una spy story ci sono tutti. Intanto, in queste ultime ore l’Inter ha chiesto un summit straordinario per oggi a mezzogiorno. All’uscita dei dirigenti convenuti ne sapremo sicuramente di più.