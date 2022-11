Inter: la mossa tattica di Inzaghi del 2022

Si conclude così il 2022 per l’Inter: quinto posto a pari punti con la Lazio, a -11 dal Napoli; mentre in Champions, grazie al secondo posto conquistato ai danni del Barcellona, i neroazzurri si sono classificati contro tutti i pronostici per gli ottavi di finale. Certamente non è stata una prima parte di stagione facile, dove Inzaghi si è trovato subito a rincorrere e ad uscire da una crisi che ha comportato 5 sconfitte.

Inoltre l’allenatore ex-Lazio, ha dovuto far fronte anche a diversi infortuni importanti, come quello di Lukaku (quasi mai avuto il belga) e di Brozovic. Riguardo quest’ultimo, l’Inter in questa sessione ha acquistato il suo sostituo Asllani, che però non ha pienamente convinto Inzaghi.

Il croato è il perno fondamentale del centrocampo interista. La squadra di Milano ne ha dovuto far a meno per più di un mese, ma fortunatamente non ne ha sentita la mancanza. Tutto questo grazie alla mossa di Inzaghi. Se è vero che l’allenatore di Piacenza è stato il primo ad essere beragliato dalle critiche dopo la partenza a rilento, il mister ha avuto l’idea di posizionare Calhanoglu come regista, davanti alla difesa.

I risultati? Ottimi. Il turco è arrivato a rendere anche più del suo compagno di reparto, ma cosa accadrà dopo la sosta? Inzaghi su questo è stato molto chiaro ieri nel post di Bergamo: “Se il bosniaco ha sostituito Lukaku (oggi esame decisivo per il Qatar), senza farlo rimpiangere eccessivamente, il meglio l’ha dato Calhanoglu come vice-Brozovic. Anche ieri il turco è stato tra i migliori. Già, ma il croato è entrato nel finale e lui è tornato a fare la mezz’ala. Come accadrà anche a gennaio, nel momento in cui Inzaghi avrà a disposizione tutti i suoi centrocampisti”- scrive FCINTER1908.

Nonostante ciò, per un eventuale rimonta scudetto servirà l’apporto di tutti: da Lukaku a Brozovic, fino ad arrivare ai loro degni sostituti Dzeko e Calhanoglu. E chissà, se non arriveranno altri acquisti dal mercato di gennaio, pronti a sposare la causa neroazzurra, sia in Italia che in Europa.