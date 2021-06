Inter: la partenza di Hakimi non basta, serve cedere un altro big. C’è la Juve su Brozovic

Il centrocampista potrebbe anche svincolarsi a parametro zero, e Allegri è in pressing sulla dirigenza

Il focus di mercato di oggi riguarda Marcelo Brozovic: il centrocampista croato risulta del tutto gradito dal nuovo tecnico della vecchia signora, Massimiliano Allegri, e chissà che l’Inter non possa fare il pensiero di cederlo, nel caso in cui l’offerta dovesse essere appetibile.



I nerazzurri si sono già preparati a dire addio a Achraf Hakimi, che farà rotta verso il PSG per ben 70 milioni di euro, il che permetterà alle casse del club di risollevarsi da una situazione non proprio rosea, data la crisi economica da Covid.

La dirigenza, tuttavia, non esclude la partenza di altri calciatori. Tra questi, quella del croato Marcelo Brozovic (28 anni). Il contratto del centrocampista scade nel giugno 2022 e, data la mancanza di interesse nel rinnovarlo, questa estate potrebbe dire addio ad Appiano Gentile.

Dato che tuttavia le cifre legate all’operazione sarebbero particolarmente elevate, Marotta ed il suo entourage non escludono nemmeno di farlo andar via a parametro zero, il che almeno permetterebbe di “liberarsi” delle spese a lui legate.

Nel frattempo ad Allegri il professionista piace sempre di più, e soprattutto se si libererà dall’Inter a titolo gratuito, farà tutto il possibile per portarlo alla Juventus, come confermato anche da Luca Momblano, giornalista di Top Planet 24.