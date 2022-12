Inter, la speranza per Skriniar e i 5 nomi per sostituirlo

L’Inter non si arrende per Milan Skriniar. Se è vero che durante la sosta per i mondiali, Marotta aveva affermato che a breve ci sarebbe stato il rinnovo per lo slovacco, la situazione rimane ancora calda ed incerta. I nerazzurri negli ultimi mesi avevano pensato ad un rinnovo in stile Barella, da 4.5 milioni di base a salire fino a 6 più bonus. Tuttavia questa proposta sembrerebbe non bastare vista l’offerta pervenuta al centrale in estate dalla Francia.

Secondo La Repubblica, i neroazzurri, dato i problemi finanzirari, non potranno spingersi oltre all’offerta sopracitata; per questo motivo hanno imposto un ultimatum per metà gennaio. In questo caso Marotta e D’Ausilio capiranno se provare un tenatvo in extremis per cederlo in modo da avere un minimo di monetizzazione. Nonostante ciò il quotidiano romano afferma che resta la fiducia per il rinnovo del classe 95′.

A breve ci sarà il tanto atteso incontro con l’agente del classe ’95 per definire l’accordo. Dalle parti di Viale della Liberazione filtra ottimismo, ma fino a che non c’è la firma l’apprensione non svanisce. D’altronde, Skriniar ha sempre dichiarato di essere felice a Milano e di non avere alcuna fretta di lasciare l’Inter, nonostante il contratto in scadenza e la possibilità di accordarsi in anticipo con un’altra società.

Allo stesso tempo, la dirigenza interista sta preparando dei piani alternativi per un’eventuale sostituzione del giocatore: “Smalling, anche lui a parametro zero, Scalvini – l’Atalanta chiede 30 milioni – e Koulibaly i nomi sul taccuino della società, ma non sono gli unici profili seguiti: Castello Lukeba – Lione, classe 2002, valutazione 15 milioni – e Becao dell’Udinese piacciono molto a Simone Inzaghi. Soprattutto il brasiliano, che può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro”– si lgge sulla Repubblica.

In particolare, Rodrigo Becao ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e sarebbe pressato dalla dirigenza friulana per firmare il rinnovo. Dal canto proprio, per evitare un Bremer bis – che rinnovò col Torino e poi scelse la Juventus – i nerazzurri potrebbero presentare un’offerta da 10-12 milioni di euro già a gennaio per prelevare il difensore brasiliano.