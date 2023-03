Inter, la trattativa per il rinnovo di Bastoni: ecco la situazione

L’Inter non vuole ripetere nuovi casi Skriniar. Sono molti i giocatori in scadenza in maglia nerazzurra, ed ecco perchè la dirigenza si sta mettendo a lavoro per evitare possibili situazioni simili. Dzeko e De Vrij sembrano sempre più vicini a prolungare il loro contratto con i nerazzurri. Mentre Calhanoglu ha definitivamente firmato il rinnovo.

Un altro giocatore che è nel vivo della trattativa è Alessandro Bastoni. Il contratto dell’ex Parma è in scadenza a giugno 2024 e l’Inter è intenzionata a rinnovarlo. Il giocatore vuole restare in nerazzurro ma l’intesa non è stata ancora raggiunta, tanto che permane distanza tra domanda e offerta.

Il difensore centrale interista si trova bene all’Inter e Milano, ma le componenti in ballo sono tante e l’accordo non sembra facile da trovare. Bastoni vorrebbe avvicinarsi come Brozovic e Lautaro Martinez.

L’idea dell’Inter è quella di arrivare al massimo a 4,5 milioni, con qualche bonus legato alle prestazioni della squadra e del giocatore stesso. L’importante per i nerazzurri è trovare un accordo il prima possbile dato che ci sono diversi club europei che potrebbero bussare alla porta di Bastoni e proporre cifre inavvicinabili per la società di Zhang.

“Bastoni guadagna 2,8 milioni di euro netti all’anno (5,18 milioni lordi a stagione). Il suo agente, lo stesso di Inzaghi e Darmian, chiede il raddoppio dello stipendio. L’Inter è pronta a dargli l’aumento e parte da un’offerta da 4 milioni di euro netti all’anno più bonus. Si tratta, per evitare un nuovo caso Skriniar”- scrive il Corriere dello Sport.