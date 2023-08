Inter: la verità sulle sirene arabe per Calhanoglu

È stata ed è l’estate dei club arabi. Le squadre del paese saudite sono state le regine indiscusse di questo calciomercato, in particolare i 4 colossi gestiti dal fondo PIF: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al Ahli. Sono molte le stelle della Serie A che sono sbarcate in Medio-Oriente, come per esempio Milinkovic, Ibanez, Demiral e Brozovic. Secondo diversi fonti, ci sarebbe un altro calciatore della Serie A e dell0Inter finito sotto il mirino di un club saudita.

Si tratta proprio di Calhanoglu, il turco che è stato scelto per essere il sostituto di Brozovic. Secondo quanto riferisce L’Equipe, l’Al-Ahl starebbe pensando anche turco, alla terza stagione in nerazzurro. Più precisamente, l’obiettivo principale sarebbe Marco Verratti del PSG, ma la proposta del club mediorientale non avrebbe finora soddisfatto il patron Al-Khelaifi. Se dovesse sfumare il giocatore pescarese, Calhanoglu diventerebbe l’obiettivo numero uno.

La differenza con Brozovic è che in questo caso né il club né il giocatore paiono disposti ad aprire la porta ai club della Saudi Pro League. Da quello che trapela infatti Calha ha subito rispedito al mittente le avances. Prima era stato l’Al-Hilal, ora l’Al-Ahli a cercarlo.

Ad oggi però, le preoccupazioni tra i tifosi e mister Inzaghi permangono, se dovesse arrivare un’offerta faraonica alla dirigenza interista. Lo stesso allenatore nerazzurra, nel post-partita contro il Monza, ha ribadito le sue preoccupazione per l’espansione del mercato saudita, in particolar modo nei confronti del fatto che il mercato della Saudi Pro League termina il 15 settembre, quando il calciomercato italiano sarebbe già terminato da molto tempo.

L’Inter si dovrà tenere pronta, capire se nel caso arrivasse una proposta impossibile da rifiutare, affrontare la stagione con Sensi ed Asllani in regia o rituffarsi sul mercato. Inzaghi ha già scelto: dopo l’addio a Brozovic, la sua Inter si muoverà al ritmo imposto da Calha e non c’è offerta in arrivo che possa tenere.