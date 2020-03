Inter, l’addio di Lautaro non fa paura: già pronto chi lo sostituirà a giugno

Le indiscrezioni sull’ipotetico futuro di Lautaro Martinez lontano dall’Inter non sono più una novità. Da settimane il nome del bomber argentino viene accostato alle grandi di Spagna, pronte a versare l’intero importo della sua clausola pur di portarlo in Liga. Spetterà quindi al nerazzurro l’ingrato compito di decidere del proprio destino che, in ogni caso, sarà lontano da Milano.

Tuttavia l’Inter, per quanto il profilo del suo numero 10 sia da predestinato del gioco, non sembra certamente spaurita dalla triste possibilità. In sede sanno che i 111 milioni provenienti dall’addio di Martinez potranno essere impiegati per migliorare una rosa che ha bisogno ancora di diversi puntelli. Inoltre è già molto chiaro per Marotta e soci anche chi potrebbe prendere il posto del “Toro” nella prossima stagione.

L’addio di Lautaro finanzia l’arrivo di Zapata

Si tratta di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta, grande protagonista della stagione in corso in campionato e Champions League. Grazie agli ottimi risultati, la Dea ha deciso anzitempo di concludere con la Sampdoria il transfer che rende il giocatore a tutti gli effetti un giocatore dei bergamaschi dopo il prestito oneroso dell’anno scorso sempre in terra bergamasca. Una spesa non indifferente per la compagine di Gasperini che tra prestito e acquisto ha speso per il goleador quasi 26 milioni di euro.

L’Inter fiuta il grande colpo in ottica 2020/21 e adesso tenta il club lombardo con un’offerta davvero troppo ghiotta per essere rifiutata. Steven Zhang, infatti, a breve incontrerà l’entourage del giocatore e Luca, figlio del patron Antonio Percassi. Sul piatto ballerà un’offerta da ben 60 milioni più numerosi bonus per permettere a Conte di poter contare sul colombiano per l’anno prossimo.

L’Atalanta vorrebbe continuare a far affidamento su Zapata anche nella prossima stagione che porterà in dote ancora un’esaltante qualificazione in Champions League per la seconda volta consecutiva. Gasperini lo considera assolutamente al centro del suo progetto tattico e vederlo andar via non sarebbe certo cosa gradita. Tuttavia l’offerta dell’Inter è qualcosa su cui ragionare con attenzione. Non sarà facile dire di no, sopratutto se si considera che con tale cifra i bergamaschi potrebbero finanziare un intero mercato in vista dei prossimi impegni continentali.