Inter, l’agente di Onana mette calma

Onana sembra poter rimanere in nerazzurro dopo le dichiarazioni del suo agente, che ha placato ogni rumours sul nascere

André Onana è un giocatore fondamentale per l’Inter di Milano, che ha raggiunto la finale di Champions League, e a 27 anni è un giocatore chiave per i nerazzurri. Il portiere, che ha collezionato 38 presenze in questa stagione, è stato accostato al Chelsea. Ma il suo agente, Albert Botines, ha parlato di queste voci a SportMediaset.

“Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è troppo presto e ora il ragazzo è concentrato solo sul campo. Noi abbiamo cinque anni di contratto con l’Inter, lui ne ha altri quattro. E ora è concentrato solo sulla finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, è tranquillo. È molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia“, ha spiegato l’agente.

Onana cuore d’oro

In una recente intervista a Dazn, il calciatore ha parlato del suo percorso calcistico: “Per stare all’Inter ci vuole personalità. Vengo da una famiglia umile e non facevo molto altro se non svegliarmi, fare colazione e andare a lavorare nei campi. Ricordo che ero molto piccolo quando vivevamo a Nkol Ngok e vicino casa passavano dei treni. Dovevamo attraversare i binari e camminare per 40-50 minuti fino a raggiungere il lavoro”.

Poi ha continuato: “Avevo quattro fratelli, il più grande è morto e io sono il più piccolo. Kristian, uno di loro, giocava come portiere, e io lo accompagnavo sempre portandogli la borsa. È così che mi sono innamorato del ruolo. Altrimenti avrei fatto il poliziotto, perché mi piace proteggere”.