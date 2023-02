Inter, l’alternativa di Dumfries resta Buchanan

Un 2023 tutto da dimenticare per Denzel Dumfries. La prima parte di stagione è stata così e così, ma comunque sufficiente. Poi il buon Mondiale e la speranza di vederlo infuocato come lo scorso anno. Purtroppo l’olandese sembra essere rimasto ancora in Qatar: condizione fisica o le troppe voci di mercato? Fatto sta che Darmian, al momento, lo sta sostituendo egregiamente.

Il tutto fa presagire ad un addio, sempre più possibile a fine anno. L’interesse del Chelsea su Dumfries resta stabile. E vedendo il mercato dei Blues in questo inverno, non è difficile immaginarsi un offerta estiva del club londinese, che soddisfi le richieste dell’Inter. L’Inter farebbe partire l’ex PSV a gennaio davanti ad una proposta di 50-60 milioni di euro, anche se la sua valutazione potrebbe scendere dopo questi primi due mesi del 2023.

Se tale trasferimento dovesse concretizzarsi, in lista per sostituirlo ci sarebbe sempre il nome di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, che veste la maglia del Bruges, è sul taccuino interista già da tempo, visto che il suo nome risuona sui media sportivi già da tempo.

Tajon Buchanan è un giovane talento del calcio ha fatto parlare di sé in tutto il mondo durante la coppa del Mondo. Nonostante l’eliminazione precoce della sua nazionale, i zero punti accumulati, il canadese ha comunque ben figurato nelle tre partite del girone, anche contro avversari importanti (Belgio, Croazia e Marocco).

Con la sua velocità, la sua tecnica e il suo fiuto per il gol, questo attaccante classe 1999 sta attirando l’attenzione di molte squadre importanti. Buchanan è un esterno d’attacco, in grado di giocare come ala sia a destra che a sinistra. Tuttavia, spesso è stato schierato anche in posizione più arretrata come esterno di centrocampo. È anche molto rapido palla al piede. Tra i suoi punti di forza c’è il dribbling.