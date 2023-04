Inter, l’Atletico Madrid si allontanta da Retegui: la situazione

Mateo Retegui è l’ennesima scoperta di Mancini. Nonostante quest’ultimo sia un selezionatore della nazionale italiana, ha avuto i meriti e sta avendo i meriti di far scoprire al nostro calcio giovani talenti, vista la poca fiducia che le squadre di Serie A ci ripongono: da Zaniolo a Gnonto, fino ad arrivare ai recenti Pafundi e appunto l’italo-argentino Mateo Retegui.

Il calciatore è entrato subito nelle grazie del c.t. italiano, tanto che è partito titolare nelle sue prime due partite in maglia azzurra, segnando anche due goal. Tutto ciò ha suscitato l’interesse di squadre italiane ed europee. Ricordiamo che il centravanti è stato definitivamente riscattato dal Tigre, versando al Boca Juniors, 2,1 milioni per acquisire metà del medesimo cartellino.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero tre le squadre che avrebbero mosso i primi passi concreti verso l’attaccante della Nazionale: Inter, Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte. Nessuna delle tre avrebbe fatto un passo ufficiale, formalizzando offerte a lui o al suo club, ma la sensazione è che potrebbe scatenarsi un’asta.

Riguardo il club madrilegno, un articolo di Fichajes.com, ha rivelato che i colchoneros avrebbero ritirato il proprio interesse per Retegui, dato che daranno fiducia alla continuità di Alvaro Morata. In questo modo l’Inter sarebbe in pole position per acquisire l’attaccante della nazionale inglese.

In un’operazione che potrebbe chiudersi per circa 18 milioni di euro, l’Inter conosce il giocatore, ha parlato con il papà, Dario Baccin lo ha osservato in entrambi i match con l’Italia e ha avuto modo di continuare a parlare con l’agente. Inoltre l’Inter ha ottimi rapporti con blurossi del Tigre e potrebbero inserire il cartellino di Colidio nella trattativa.