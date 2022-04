Inter, Lautaro giocatore chiave del mercato: cosa succede se resta o se va via

Nel caso in cui la dirigenza dovesse scegliere di cederlo spazio per Lukaku+Dybala; tutti i dettagli

L’Inter, che viene dalla stangata in campionato da parte del Bologna, deve ora fare i conti con le ultime 4 partite di campionato per tentare di avere la meglio nella lotta al tricolore contro i cugini milanisti.

Ma, nel frattempo, il mercato resta una priorità. In realtà, gran parte delle mosse in attacco dell’Inter nella prossima sessione estiva di campagna acquisti dipenderà dal futuro di un solo giocatore: Lautaro Martinez.

Lautaro ha da poco firmato il rinnovo di contratto fino al 2026, ma ha molte richieste all’estero e non è escluso che i nerazzurri scelgano di valutarle in caso di offerte consistenti dal punto di vista economico.

Tuttavia, in caso di partenza, come riporta la Gazzetta dello Sport, non è remota l’ipotesi di un doppio colpo Lukaku-Dybala. In caso di permanenza del giocatore, invece, cambierebbero gli scenari: