Inter, Lautaro ora è incedibile e si lavora per l’inaspettato rinnovo

L’Inter non intende più separarsi dal suo golden boy. Lautaro Martinez secondo i piani dei manager nerazzurri diventerà il prossimo volto del club e a nulla varranno le tante sirene che da più parti continuano ad alzarsi alla volta dell’argentino. Le sue prestazioni sono ritornate ai fantastici livelli di qualche mese fa e a suon di gol sta trascinando i suoi alla conquista di una prestigiosa Europa League.

I milioni del Barcellona non si sarebbero, in verità, mai visti dalle parti di Viale della Liberazione. Dopo tanti fax e incontri al quartier generale dell’Inter, nessuno dalla Catalogna ha mai spedito nemmeno un piccolo acconto per un’operazione che si sarebbe dovuta attestare ben oltre i 100 milioni di euro. La crisi d’altronde ha colpito duramente in Spagna e anche i potentissimi blaugrana quest’anno potrebbero virare per un mercato al risparmio.

La clausola da 111 milioni con la quale Marotta aveva legato al club il destino del giocatore è saltata lo scorso luglio. Una notizia positiva perché, ad oggi, se pur qualcuno volesse provare a farsi sotto si sentirebbe rispondere con una cifra ben più alta di quella indicata nel primo contratto nerazzurro. Inoltre, al termine di questa lunghissima stagione, ci sarà un nuovo incontro tra società ed entourage del giocatore per capire i margini entro cui ritoccare l’accordo presente.

La volontà è quella di blindare definitivamente Lautaro Martinez per i prossimi cinque anni (il massimo permesso dalle norme FIFA) con un ingaggio da vero top player. Secondo le analisi de “Il Corriere della Sera” l’Inter è pronta ad offrire al ventiduenne un contratto da sei milioni di euro netti a stagione, equiparando il suo ingaggio a quello di Lukaku, Sanchez ed Eriksen. Una proposta ghiotta anche se non certamente paragonabile alle cifre astronomiche di colossi europei quali Barcellona e Manchester United.

Intanto, attraverso una videochat con altri giornalisti argentini, è arrivata per Lautaro Martinez l’incoronazione quale prossimo bomber dell‘Albiceleste da parte dei Gonzalo Higuain. L’attaccante juventino ha ammesso che le prestazioni del Toro meritano tutto il plauso possibile e che il futuro della nazionale sudamericana è in buone mani nel prossimo futuro. Una bella soddisfazione per il 10 di Bahia Blanca.