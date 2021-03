Inter, Lautaro pronto al rinnovo: il nuovo stipendio è da capogiro

L’Inter di Conte si impone sempre di più come papabile vincitrice dello scudetto di quest’anno, ma la dirigenza già pensa a quella che sarà la rosa del prossimo anno, anche in vista del doppio impegno Champions/Serie A.

Ebbene in quest’ottica sono fondamentali Lukaku e Lautaro, che sono delle garanzie per mister Conte. I due attaccanti hanno una grande intesa, lavorano per la squadra e si adattano alla perfezione all’idea di calcio del tecnico.

Nessun dubbio, dunque, sulla loro permanenza anche nella prossima stagione. In particolare Lautaro è pronto a firmare un nuovo contratto col club nerazzurro. Ecco il punto della situazione per il rinnovo secondo Sky Sport:

“Lukaku e Lautaro ancora insieme nell’Inter. Per il Toro c’è un contratto in essere ed è stato deciso che verrà prolungato e adeguato a cifre superiori a quelle attuali relativamente basse (meno di 3 milioni di euro). Verrà alzato a 5 milioni stagionali più premi, nelle chiacchierate che hanno avuto i suoi agenti con i dirigenti dell’Inter hanno capito il momento complesso che attraversa il calcio”.

“Lui non può usufruire del decreto crescita. C’è sempre il discorso cessione: prima della pandemia c’era il Barcellona, è possibile che nei prossimi anni ci sarà qualche altro top club. L’Inter non ha mai detto non vendo in nessun caso Lautaro, ma servono tanti soldi per portarlo via”.