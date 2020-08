Inter, Lazaro da delusione a tesoretto. L’agente: “Andrà in club che farà la Champions”

L’esperienza di Valentino Lazaro all’Inter non verrà certamente ricordata come qualcosa di cui andare fieri. Il laterale destro austriaco, accolto come piccolo fenomeno l’estate scorsa non p mai riuscito davvero ad impressionare nella rosa nerazzurra e dopo qualche mese ad Appiano ha lasciato il team per cercare fortuna in prestito in Premier. Avventura conclusasi qualche settimana fa con 13 apparizioni e un gol.

L’ex Herta Berlino verosimilmente non tornerà in Italia soprattutto a sentir parlare il suo agente che svela interessanti trame di mercato circa il suo assistito. “Lazaro ha l’Inter nel cuore ” – ammette Max Hagmayr – “L’Inter è un club enorme, con un allenatore fantastico. Era infortunato quando è arrivato all’Inter e ha recuperato solo 10 giorni prima dell’inizio della stagione. Per questo, è stato molto difficile per lui ritagliarsi un posto in squadra. Quello che posso dire è che Valentino ha grande considerazione dell’Inter e di Conte, che è un grande allenatore”.

Purtroppo per lui la stessa considerazione pare non averla nei suoi riguardi proprio Conte che, ha concesso al classe ’96 soltanto 300 minuti in Serie A. Il prestito al Newcastle sembrò a gennaio quasi un atto dovuto. “Abbiamo scelto il Newcastle per farlo giocare. Era molto felice dell’esperienza ma non ha giocato quanto avrebbe voluto. E’ stato deludente. Era partito bene poi dopo la pandemia qualcosa è cambiato. Forse dipende dal fatto che lui fosse in prestito e il Newcastle preferiva far giocare giocatori di proprietà”.

Per il futuro la strada sembra ormai segnata. L’Inter non riaprirà i suoi cancelli al giocatore austriaco che però potrebbe accasarsi in un club comunque importante. Ciò che conta dalle parti di Viale della Liberazione è riuscire a rientrare almeno in buona parte della spesa effettuata soltanto 12 mesi fa per il giocatore. Una cifra prossima ai 22 milioni di euro.

Conclude Max Hagmayr: “Stiamo parlando con un club che farà la prossima Champions League. Non voglio fare il nome del club o svelare in quale campionato giochi. Quello che posso dire è che speriamo di poter concludere presto i discorsi con questo club. La prossima stagione è molto importante, c’è l’Europeo ed è fondamentale che Valentino giochi con regolarità. Non voglio sbilanciarmi su formule e dettagli finché l’affare non sarà concluso”.