Inter, le assenze da nazionale si fanno sentire e Inzaghi studia un’Inter B: Sensi-Dzeko la soluzione?

Le assenze di coloro che in questi giorni sono impegnati con le nazionali si fanno sentire per tutte le squadre, e l’Inter di Simone Inzaghi non è da meno. Ciò condizionerà non poco, infatti, le sue scelte tecniche in vista del match contro la Sampdoria.

Il cambio piano è previsto soprattutto per quanto riguarda l’attacco. I sudamericani, infatti, torneranno ad Appiano soltanto sabato, ossia un giorno prima della partita in questione, e dunque al massimo partiranno dalla panchina.

Tra i reduci dagli impegni con l’Argentina ci saranno sia Lautaro che Correa. La soluzione più probabile secondo il Corriere dello Sport sembra essere quella di impiegare Sensi alle spalle di Dzeko come accaduto contro il Genoa.

“Per Inzaghi è una soluzione valida, da adottare in caso di necessità e senza particolari dubbi od obiezioni. In questo modo Lautaro e Correa potranno recuperare le forze: al massimo giocheranno uno spezzone, ma poi saranno pienamente a disposizione per il delicatissimo match con le Merengues“, si legge.