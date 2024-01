Inter, le cifre per il rinnovo di Lautaro

Lautaro Martinez è letteralmente on fire. Sono 18 in 18 partite in Serie A, con l’ultima doppietta contro il Monza. Se si aggiungono due assist e il fatto che in questi 18 goal ha realizzato un solo rigore, il Toro in questa stagione sta risultando uno dei giocatori più forti d’Europa e non solo.

Il calciatore argentino essendo divenuto uno dei più decisivi in casa Inter, ora la dirigenza vuole blindarlo, visto che il suo contratto è in scadenza per giugno 2026.

L’edizione odierna di Tuttosport fa un focus sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Secondo il quotidiano, l’argentino vuole diventare una bandiera nerazzurra ma, per la firma sul contratto, mancano solamente da limare alcuni dettagli per il contratto. L’intesa economica c’è: 8 milioni più bonus a stagione fino al 2028.

A frenare l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri ci ha pensato l’agente del giocatore, Alejandro Camano, che parlando in Argentina ha confermato come ancora le parti siano lontane. Intervistato dal giornalista Cesar Luis Merlo, Camano ha detto: “Ci sono ancora delle divergenze nella trattativa con l’Inter. Al momento non è stato ancora raggiunto l’accordo sul rinnovo di contratto, però stiamo dialogando”.