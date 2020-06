Inter, Leroy Sané rifiuta il rinnovo e il Bayern ci prova: Perisic a rischio rientro

Leroy Sanè, attaccante tedesco di origini senegalesi, rifiuta l’offerta di rinnovo del Manchester City e i freschi campioni della Bundesliga è pronto a riportare in patria uno dei talenti più puri dell’intero movimento mitteleuropeo. Il Bayern Monaco infatti, si dice pronto ad assaltare il fortino di Guardiola per regalare al proprio mister l’ex Schalke fuggito in Premier quattro anni fa.

Un’operazione che in Baviera danno per più che avanzata e che mette in seria difficoltà City, che dovrà trovare quanto prima un sostituto, e Inter che vede le quotazioni di una cessione di Perisic ridursi drasticamente. Un doppio colpo difficile da digerire, soprattutto per chi, come Conte, aveva provveduto a tagliare di netto ogni possibilità di ritorno al club per il croato.

La dolorosa conferma è arrivata direttamente dalle parole di Pep Guardiola che ha candidamente ammesso: “Leroy si è rifiutato di prolungare il suo contratto. Il club ha fatto due o tre proposte, e lui le ha respinte. Quando facciamo un’offerta ad un giocatore, significa che lo vogliamo con noi. Ha qualità speciali. È un bravo ragazzo e lo stimo moltissimo, non ho nulla contro di lui, ma vuole un’altra avventura“. Fine dei giochi e porte aperte alle offerte del Bayern di Flick.

Come detto però la situazione finirà per avere fastidiose ripercussioni anche sull’Inter che fino a qualche ora fa si diceva sicura di una cessione a titolo definitivo di Ivan Perisic. L’esterno destro d’attacco potrebbe avere invece le ore contate in Germania, dopo un campionato vissuto senza infamia e senza lode.

Il giocatore ha messo insieme 29 apparizioni condite da 6 gol e 8 assist vincenti. Prestazioni discrete ma tutt’altro che fenomenali. Inoltre, l’opzione che prevedeva il passaggio automatico in Baviera per 20 milioni di euro è definitivamente scaduta. All’Inter sanno benissimo che Perisic non ha alcun futuro almeno finché sulla panchina nerazzurra siederà Antonio Conte. Ecco perché nelle prossime settimane si proverà comunque a ingolosire il Bayern Monaco con una controproposta da 12 milioni (più 3/4 di bonus) per ratificare la tanto attesa cessione.