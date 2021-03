Inter, l’indiscrezione dall’Inghilterra: Marotta su Tielemans, il gioiello da 50 milioni di euro

Pur avendo sofferto non poco per ottenere gli ultimi tre punti in Serie A nella sfida in casa del Torino, l’Inter continua ad avanzare con passo fermo per confermare il primato che era stato della Juventus negli scorsi anni.



Tuttavia, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per quelle che saranno le possibili future operazioni in entrata e in uscita in vista della sessione estiva di calciomercato, soprattutto in vista del doppio impegno in Europa e in Italia che spetterà agli uomini di Antonio Conte.

Ebbene, secondo le informazioni diffuse da vari mezzi di comunicazione nel Regno Unito, il club del Giuseppe Meazza avrebbe individuato un obiettivo interessante in una delle squadre principali della Premier League.

In particolare stiamo parlando del Leicester City, che si è radicato ampiamente nell’elite dei migliori team in Inghilterra, avendo a sua disposizione un Youri Tielemans (23 anni) che sta mostrando in campo le sue prestazioni migliori.

Il giocatore, tuttavia, è legato al club inglese fino al 30 giugno 2023. Dunque, se l’Inter vorrà mettere le mani sul giovane talento belga, dovrà sfoderare il libretto degli assegni in maniera sostanziale, dato che i britannici non sembrano voler fare sconti. Il costo dell’operazione sarebbe intorno ai 50 milioni di euro.