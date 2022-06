Inter, l’indiscrezione: “De Paul arriverà ma solo ad una condizione…”

Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo eppure sono già tante le operazioni che stanno suscitando l’interesse da parte dei tifosi, che vorrebbero vedere la squadra ricca di nuovi innesti in vista della prossima stagione.

Tuttavia, come accaduto l’anno scorso, Marotta prevede anche numerose partenze, che permetterebbero alla società di rifiatare dal punto di vista del bilancio.

Lukaku e Dybala sono ormai vicini all’Inter, ma a catturare l’attenzione nelle ultime ore sono anche coloro che saranno destinati a lasciare Milano per un aspetto meramente economico.

In una situazione particolare, però, almeno secondo quanto riportato da Repubblica, si potrebbe verificare uno scenario che coinvolgerebbe un elemento più volte vicino a diventare un calciatore interista, ma il cui affare non si è mai concretizzato:

“Correa potrebbe salutare, per la Spagna o per la Premier. Per Dzeko sono ipotesi realistiche tanto gli Stati Uniti quanto un ultimo giro in Serie A, magari alla Juve. Se fosse invece Lautaro ad andarsene, e scegliesse l’Atletico Madrid, si potrebbe riaprire per l’Inter la via per De Paul“.