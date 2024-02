Inter, lo scoglio extracomunitario non c’è: Taremi si avvicina

È sempre più vicino il primo giocatore iraniano che vestirà la maglia nerazzurra: Mehdi Taremi, attuale attaccante del Porto, è vicino alla firma con l’Inter. Dopo quattro anni con la maglia dei lusitani, l’attaccante persiano dirà addio alla terra iberica che lo ha lanciato nel calcio europeo, visto la sua scadenza di contratto prevista per giugno 2024.

Le visite mediche del calciatore sono slittate le visite mediche di Mehdi Taremi non si svolgeranno oggi. Il calciatore iraniano era atteso a Milano in mattinata, avrebbe dovuto effettuare i test prima di chiudere la pratica per diventare un nuovo giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione ma il programma, per ora, è stato solo rimandato.

Se non dovessero esserci intoppi gravi, Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell’Inter a partire dal 1° luglio con un contratto biennale (con opzione per il 3° anno e possibile fuoriuscita dall’accordo con l’Inter dopo due anni) a 3 milioni netti a stagione più bonus alla firma, visto che si trasferirà dal club portoghese a parametro zero.

L’Inter non avrà problemi per il passaporto: Taremi, infatti, non occuperà uno dei due slot da extracomunitario concessi per ogni stagione alle società di Serie A, perché da quest’estate diventerà comunitario grazie alle regole che in Portogallo permettono di ricevere la cittadinanza lusitana al 5° anno di fila nel campionato (obiettivo centrato).

Con il Porto, Taremi ha finora collezionato 172 presenze, messo a segno 86 goal e servito ben 53 assist. All’Inter non sarà un titolare fisso, ma sicuramente una risorsa utilissima per la prossima stagione, dato che diventerà il primo cambio dell’ormai consolidata coppia Thuram-Lautaro.