Inter, lotta con il Milan per tre giocatori

L’eterna rivalità tra i due club milanesi si è trasferita in ottica calciomercato. Tre gli obiettivi di entrambe le squadre

Nella stagione appena conclusa, Inter e Milan hanno disputato uno storico derby nelle semifinali di Champions League, conclusosi con la vittoria dei nerazzurri, che hanno poi perso la partita decisiva a Istanbul contro il Manchester City.

Ora che la stagione è finita, l’eterna rivalità tra i due club milanesi si è spostata sul mercato dei trasferimenti, con la lotta per i servizi di diversi giocatori che interessano a entrambi i club. Il primo nome di questa singolare lista è quello di Romelu Lukaku. L’Inter è intenzionata a trattenere l’attaccante belga tra le proprie fila dopo la sua rinascita calcistica a 30 anni dal suo ritorno al club in prestito dal Chelsea.

Il Milan può sfruttare l’addio di Tonali

Ma il Milan sta per completare la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro e ha una disponibilità economica che l’Inter al momento non ha, per questo ha fatto un’offerta al Chelsea per ingaggiare ‘Big Rom’. Inoltre, il belga ha già detto “no” due volte all’Al Hilal, in Arabia Saudita, che ha messo sul tavolo un contratto triennale da 30 milioni di euro all’anno.

Uno dei profili cercate da entrambe è Davide Frattesi, centrocampista di 23 anni, già nazionale a tutti gli effetti con l’Italia, sono interessate anche Juventus e Roma. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi lo aveva già potenzialmente in rosa, ma la situazione si è complicata. Il terzo giocatore che Inter e Milan si contendono è Marcus Thuram. In questo caso, la controffensiva è stata condotta dal club nerazzurro. Il 25enne attaccante francese, che terminerà il suo contratto con il Borussia M’gladbach il 30 giugno, ha chiarito che non si unirà al PSG, che pure lo voleva, e sembra sia vicinissimo ad andare ai nerazzurri.