Inter, Lukaku ai saluti: tutto su Retegui

A prescindere da quello che sarà il futuro di Lukaku, i nerazzurri sarebbero intenzionati a spendere un buon bottino ricavato dalla Champions League

L’Inter, anche grazie al bottino che stanno ricavando dall’andare in avanti in Champions League, sembra possa spendere tantissimo nel prossimo mercato estivo. Acquisti ponderati e non costosi singolarmente, certo, ma con la voglia di costruire una squadra che possa lottare su più obiettivi.

I nerazzurri saluteranno, quasi sicuramente, Romelu Lukaku e dovranno prendere qualcun’altro al suo posto. Il gigante belga sembra abbia finito il proprio ciclo a Milano, con i nerazzurri che non vorrebbero neppure provare a riprenderlo in estate. Al suo posto potrebbe arrivare Mateo Retegui, già puntato da tempo.

L’argentino potrebbe arrivare

Per prendere il calciatore serviranno circa 18 milioni, con l’Inter che sarebbe desiderosa di spendere ben volentieri quei soldi. Sul giocatore, però, sono arrivate opinioni contrastanti. Walter Sabatini un mese fa lo ha definito come qualcosa di non esaltante. Ecco cosa ha detto: “Retegui? Parliamo di un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Uomo mercato in estate? No. Se dovesse diventare uomo mercato significa che le società sono alla canna del gas. Non ha punti di forza eccezionali, è un giocatore normale in tutto quello che fa. Ma va detto a onor del vero che un attaccante che fa due partite e la mette dentro due volte è già un bel percorso. Però è l’esaltazione della normalità”.